Morris, Doncic'in ayağına kasıtlı bastığı iddialarını yalanladı!

LA Clippers forveti Marcus Morris, dün gece Dallas Mavericks'e karşı oynadığı playoff serisinin 5. maçında, Mavs yıldızı Luka Doncic'in burkulan sol ayak bileğine kasıtlı olarak bastığı iddialarını yalanladı.



Üçüncü çeyreğin başlarında Clippers'ın bulduğu bir basketin ardından Morris, topun oyuna girmesini bekleyen Doncic'e doğru koşmuştu. Morris koşarken, sol ayağı Doncic'in sol ayağının arkasına denk gelmiş ve Doncic'in ayakkabısını çıkarmıştı.



Clippers'ın 154-111'lik galibiyetinden sonra Morris, Twitter'da şu ifadeleri yazdı:



"Bu oyunu kendime ve diğer oyunculara karşı saygıyla oynarım. Birini sakatlamaya çalışacağımı düşünmek, benim için çılgınca. 10 yıldır en iyilere karşı oynuyorum. Ahlaki değerler ve sıkı çalışmaya dayanıyorum. Her maçta elimden geleni ortaya koyarak rekabet ediyorum."



"Basketbol, benim için asla birisini incitmeye çalışacak kadar ciddi olmamıştır. Bunun için özür dilemeyeceğim, çünkü ben bu oyuna her gün ne kattığımı biliyorum. Bu bir hataydı, kabul etmeniz lazım. Oynamamın asıl nedeni, rekabet etmek."



DONCIC, MORRIS'E ŞÜPHEYLE YAKLAŞTI!



Doncic ise, 3. maçta sakatladığı ayak bileğine Morris'in yanlışlıkla bastığına dair şüpheli görünüyordu.



Dün gece 22 sayı, 8 ribaund ve 4 asist kaydeden Doncic, şu açıklamaları yaptı:



"Kendi düşüncelerim var. Umarım kasıtlı değildir. Sen söyle."



Doncic son ifadesinden sonra kaşlarını kaldırıp başını yana eğdi ve şöyle devam etti:



"Bunun kasıtlı olmadığını umuyorum, ancak herkesin kendi düşünceleri olacak. Ben önüme bakacağım."



Üçüncü çeyrekte oyundan atılan Mavericks başantrenörü Rick Carlisle, Morris'in bunu kasıtlı olarak yapmadığını umduğunu söyledi:



"Bununla ilgili tüm söyleyeceğim bu."



"MAÇ BOYUNCA KÖTÜ ŞEYLER SÖYLÜYORDU"



Doncic, seride kendisini en çok savunan Clippers oyuncusu Morris'in bu konuyla ilgili bir açıklama yapmadığını belirterek, maç boyunca durmadan trash-talk yaptığını da ekledi:



"Onunla konuşmak istemiyorum. Bana bütün maç boyunca çok kötü şeyler söylüyordu. Onunla konuşmak istemiyorum. Sadece önüme bakmak istiyorum. Dediğim gibi, herkesin kendi görüşü olacak. Umarım kasıtlı değildir. Bu kasıtlıysa, bu gerçekten kötü."



Morris'in Doncic'in ayağına bastığı o an ise şu şekildeydi: