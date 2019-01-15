Morris: "Celtics'in şu anda bir kimliği yok"

Brooklyn Nets'e karşı alınan 109-102'lik mağlubiyet sonrası Marcus Morris, Boston Celtics'in tutarsız sezonuna "kimliğimizi bildiğimizi söylersem yalan olur"
diyerek yorum yaptı.
Orlando Magic'e karşı alınan mağlubiyetin ardından takımın beklentileri karşılamakta zorlandığını söylemiş olan Kyrie Irving, kuadriseps sakatlığından ötürü Nets'e karşı forma giyememişti.
Jaylen Brown ise, takım arkadaşlarının mağlubiyetlerden sonra birbirlerini suçlamayı bırakmaları gerektiğini de sözlerine ekledi: "Günün sonunda birbirimizin arkasında olmamız gerekiyor. Yorum yapmamalıyız. Birbirimizi suçlamamalıyız. Sadece birbirimizi güçlendirmeye devam etmeliyiz ve birbirimizin desteğini almalıyız. Yapmazsak, birbirimizi suçlamaya başlarsak, herkes kendi kabuğuna girecektir. Basketbol oynamaya devam etmeliyiz. Bu işler tepeden dibe ilerler. Dipten tepeye değil, tepeden dibe."
Celtics, 25-18'lik serisiyle Doğu Konferansında beşinci sırada yer alıyor.