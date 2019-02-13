Morris: "Celtics için basketbol bir süredir eğlenceli değil"

Marcus Morris'e göre basketbol, Boston Celtics için "uzun zamandır eğlenceli değil."
Morris, Boston'da birbirine bağlı bir takım yerine "bir grup birey" gördüğünü söyledi.
Genel durumu yorumlayan Morris, şu şekilde konuştu: "Benim için, bu aslında maç kaybetmekle ilgili değil, oynadığımız tavırla ilgili. Çocuklar yüzlerini asıyorlar. Eğlenceli değil. Üst düzeyde rekabet etmiyoruz. Kazanıyor olsak da eğlenceli değil. Oyundaki zevki göremiyorum." "Ligdeki diğer tüm takımları izliyorum ve adamlar benchte, sahaya atlıyorlar, takım arkadaşlarının başarısından zevk alıyorlar. Her şeyden zevk alıyorlar, birlikte oynuyorlar ve kazanmak için oynuyorlar. Ve bize baktığımda, sadece bir grup birey görüyorum." "Şampiyonluk takımı olabilmemiz için bunun değişmesi gerekiyor. Gerçekten kazanmak istiyoruz. İlk hedef bu olmalı. Ne pahasına olursa olsun, bunun yanındayım. Beni ilk beşten çıkarıp değişiklik sağlamak istiyorlarsa, buna varım. Ben kazanmaya çalışıyorum."