Morris: "3-1'den seri vermiş olsak da, Denver bizden iyi değildi"

LA Clippers forveti Marcus Morris, önceki sezonun playoff ikinci turunda kendilerini 3-1'den geri gelerek yenen Denver Nuggets'ın, Clippers'tan daha iyi bir takım olmadığını söyledi.



Clippers, önceki playofflarda favori olarak görülmeyen Nuggets takımına karşı 3-1 öne geçmişti. Hiç kimse şampiyonluk favorilerinin bu şekilde başarısız olmasını beklememişti. Tüm bunlara rağmen, Morris hala daha iyi takım olduklarına inanıyor.



Morris medyayla konuşurken, Clippers'ın eksiğinin hangi noktalarda olduğunu ve bunların yapılması durumund Nuggets'ın kazanma şansı olmadığını belirtti:



"Tam olarak düzeltmemiz gereken şeyi çözmeye odaklanmak yerine, daha çok yeteneğe, kağıt üzerindeki durumlara ve elimizdeki adamlara güvendiğimizi düşünüyorum.



Sanırım sahada bulunduğumuz süre boyunca, bazen sadece ne kadar iyi olduğumuza güvenip, yapmamız gerekenleri analiz etmediğimizi ve neyi daha iyi yapmamız gerektiğine bakmadığımızı hissediyorum. Özellikle böyle bir süre zarfında, 3-1 öne geçtiğimiz ve sonrasında üç maç kaybettiğimiz bu uzun süreçte, ayarlama yapmamız gereken ayrıntılara fazla odaklanmadığımızı düşünüyorum.



Morris, takımın bu sezon artık kanıtlayacak bir şeyi olduğunu da sözlerine ekledi:



Bu sene bizim için iyi ve temiz bir başlangıç. Tabii ki, geçen yıl beklediğimiz gibi iyi gitmedi, ama artık sonraki yıldayız ve herkesin daha motive olduğunu düşünüyorum. 3-1 önde olup da elenmemiz, canımızı yaktı. Kaybettiğimizden ötürü değil, kaybetme şeklimizden ötürü.



Bu takım için en büyük motivasyonun bu olduğunu düşünüyorum. Günün sonunda o takım bizden daha iyi değildi, bunu hepimiz biliyorduk. Önde olup o seriyi kaybetmek, zihniyetimize fazladan bir acı unsuru kattı, bu yüzden artık sahaya çıkıp kanıtlayacak bir şeyimiz var. Takım için bunun önemli olduğunu düşünüyorum."



