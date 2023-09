Moriyasu: 'Daha farklı olabilirdi'

Belçika'da oynanan hazırlık maçında Türkiye'yi 4-2 mağlup eden Japonya Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Hajime Moriyasu, sonuçtan çok memnun olduğunu söyledi.



"4 GOLDEN FAZLA ATABİLİRDİK"



Genk şehrindeki Cegeka Arena'da oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Moriyasu, "Bugünkü galibiyet bizim için çok önemliydi, sonuçtan çok memnunum. Almanya maçına göre 10 farklı oyuncuyla oynamak kolay değildi ancak sonuçtan gururlu ve memnunum. Bizi burada yalnız bırakmadılar. Hücumda elimize çok fazla fırsat geçti. Belki 4 değil de daha fazla gol atabilirdik. Türkiye'nin bazı defansif hatalarından daha iyi yararlanabilirdik. Yararlansaydık maçın skoru daha farklı olabilirdi. Oyunun son bölümünde geçiş anlamında daha iyi olabilirdik. Türkiye'nin yüklenmesiyle geri çekilmiş olduk, oyunu daha bitirici oynasaydık skor daha farklı olabilirdi." ifadelerini kullandı.



"MÜTEVAZİ OLAMAYACAĞIM"



Japon teknik adam, Almanya ve Türkiye'ye karşı 4 gollü galibiyetler aldıklarının hatırlatılması üzerine, "Birbirinden güzel iki maç oynadık. Oyuncular, teknik ve taktik öğrettiğim her şeyi sahaya koydu. Yeni oyuncular oynamasına rağmen Almanya maçında verdiğim benzer taktikleri bu maçta da kullanabildiler. İyi antrenmanlar yaptık ve karşılığını aldık. Defans ve ofans geçişlerinde oyuncular tam olarak istediğimi verdi. Dünya Kupası'ndan bu yana aramıza yeni oyuncular katıldı. Yeni oyuncular çok iyi adapte oldu. Oyunculara hata yapma özgürlüğü sağladık, böylelikle kendilerini daha iyi hissettiler. Ofansif olarak çok çalıştığımızı söyleyebilirim, bu konuda mütevazı olamayacağım." şeklinde konuştu.



"FİZİKSEL OLARAK FARK GÖRMEDİM"



Moriyasu, "Türk Milli Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, fizik gücü olarak Japonya'nın gerisinde kaldıklarını söyledi. Siz buna katılıyor musunuz?" sorusuna, "Fiziksel olarak iki takım arasında çok ciddi fark görmedim. Özellikle ilk yarıda Japon oyuncular biraz daha üstün performans gösterdi. Ancak ikinci yarıda bambaşka bir Türkiye izledik. İkinci yarıdaki Türk oyuncuların performanslarının daha üstün olduğunu söyleyebilirim. Fizik olarak iki takımın da iyi ve birbirlerine üstünlükleri olmadığını söyleyebilirim. Türk takımı ikinci yarıda çok istekli bir oyun ortaya koydu." yanıtını verdi.



"Tek hedefimiz Japonya için çalışmak." diyen Japon teknik adam, "İstediğimiz yere adım adım ilerlediğimizi görüyorum. Dünya Kupası'ndaki Hırvatistan maçını şu an oynasak bambaşka bir maç olur. Dünya Kupası'nda bizi oldukça zorlayan bir takım olmuştu. Onlarla bir daha oynarsak penaltıları geliştirmemiz gerekecek. Türkiye'nin de EURO 2024 Elemeleri'nde Hırvatistan ile aynı grupta olduğunu görüyorum. Hırvatistan, her takıma karşı farklı planla sahaya çıkıyor. Grupta Türkiye ve Hırvatistan arasında yüksek bir çekişme olacağını biliyorum." değerlendirmesinde bulundu.