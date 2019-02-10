Morientes: 'Vinicius, dünya klasında bir yetenek'

Real Madrid'in sezon başında Flamengo'dan transfer ettiği 18 yaşındaki genç yetenek Vincius Junior'a, İspanyol devinin efsane isimlerinden biri olan Fernando Morientes'ten övgü dolu sözler geldi.Morientes, konuşmasının başlangısınca 18 yaşındaki yetenek için "Dünya standartlarında" yorumunda bulunurken,dedi.Morientes, konuşmasınn devamında Junior'un yaşının henüz çok genç olduğunu ve kendisine kaldırılamayacak sorumlulukların yüklenmemesi gerektiğini dile getirirken,diyerek görüşlerini aktardı.Real Madrid formasıyla toplamda 272 karşılaşmada forma giyen Morientes, takımına 100 gol 29 asistlik katkıda bulunmuştu.