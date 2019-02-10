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Morientes: "Vinicius, dünya klasında bir yetenek"

Real Madrid'in efsane isimlerinden Fernando Morientes, İspanyol devinin genç yeteneği Vinicius Junior'a övgü dolu sözler sarf etti.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Morientes: 'Vinicius, dünya klasında bir yetenek'
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10 Şubat 2019 17:10
Real Madrid'in sezon başında Flamengo'dan transfer ettiği 18 yaşındaki genç yetenek Vincius Junior'a, İspanyol devinin efsane isimlerinden biri olan Fernando Morientes'ten övgü dolu sözler geldi.

Morientes, konuşmasının başlangısınca 18 yaşındaki yetenek için "Dünya standartlarında" yorumunda bulunurken, "Olduğu gibi oynamaya devam ederse, şüphesiz ki dünya standartlarında bir oyuncu olarak." dedi.

Morientes, konuşmasınn devamında Junior'un yaşının henüz çok genç olduğunu ve kendisine kaldırılamayacak sorumlulukların yüklenmemesi gerektiğini dile getirirken, "Hala çok genç ve özellikle Real Madrid gibi bir kulüpte ona çok fazla sorumluluk yüklememeye özen göstermeliyiz." diyerek görüşlerini aktardı. 

Real Madrid formasıyla toplamda 272 karşılaşmada forma giyen Morientes, takımına 100 gol 29 asistlik katkıda bulunmuştu.

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