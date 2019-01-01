Morey'nin Hong Kong tweeti, Çin'le Rockets'ın arasını açtı!

Houston Rockets genel müdürü Daryl Morey'nin, Hong Kong'daki demokrasi yanlısı protestocuları destekleyen tweeti, kendisini Çin hükümeti, ekip sponsorları ve işvereniyle zor bir duruma soktu.



Morey, şimdi silmiş olduğu, yarı özerk Çin topraklarında dört aylık protestolara atıfta bulunduğu, "Özgürlük için Savaşın. Hong Kong'un yanında olun" yazan bir görsel bulunan bir tweet atmıştı.



Çin Basketbol Birliği, Pazar günü resmi Twitter benzeri bir platform olan Weibo hesabında, Daryl Morey'in "güçlü muhalefetini" ifade ettiği "Hong Kong ile ilgili uygunsuz açıklamalarının" bulunduğunu belirtti.



NBA, PİŞMANLIĞINI DİLE GETİRDİ



Bu, Pekin'in, son zamanlarda şiddete maruz kalan yarı özerk bölgede devam eden protestolara yönelik dış tutumlara karşı aşırı duyarlılığının altını çiziyor. Çin, ABD'deki ve diğer yerlerdeki yabancı partileri, bu olayı teşvik etmekle suçluyor.



Morey bu ifadeyi yayınladıktan kısa bir süre sonra NBA, tweetin Çin'de birçok kişiyi rahatsız etmesinden ötürü "pişman" olduğunu belirtti.



Bunların sonrasında, NBA'in bazı önemli iş ortakları da dahil olmak üzere, Çin'deki bazı şirketler, Morey'nin tweeti üzerinden tepki gösterdi.



"ROCKETS'IN SİYASİ BİR DURUŞU YOKTUR"



Takım sahibi Tilman Feritta, Morey'nin politik bakış açısıyla organizasyonun bir alakası olmadığını belirtti:



"Ligdeki en iyi genel menajer bende. Daryl ile aramda her şey yolunda. Çok büyük bir tepki gördük ve takımımızın siyasi bir duruşu olmadığını açıkça söylemek isterim. Biz basketbol oynamak ve kimseyi kırmamak için buradayız."



"KİMSENİN ALINMASI İSTEMEDİM"



Morey, daha sonra bir dizi tweetler ile Çin'deki taraftarların ve arkadaşlarının herhangi bir şekilde alınmasına neden olma niyetinde olmadığını ifade etti:



"Tweet'imi Çin'deki Rockets taraftarlarının ve arkadaşlarımın alınmasına neden olma niyetinde atmadım. Sadece karışık bir düşünceye dayanarak, tek bir düşünceye ses veriyordum. Bu tweet'ten beri, diğer bakış açılarını duymak ve düşünmek için çok fırsatım oldu. Çinli taraftarlarımız ve sponsorlarımızın sağladığı önemli desteği her zaman takdir etmişimdir. Umarım bu konudan ötürü üzülen kişiler, alınmalarına neden olma niyetim olmadığını biliyorlardır. Tweetlerim bana aittir ve hiçbir şekilde Rockets'ı veya NBA'i temsil etmez."



YAO MING, BAĞLARI KOPARDI!



Eski NBA yıldızı Yao Ming'in başkanlığındaki Çin Basketbol Birliği, ligin, Daryl Morey tarafından Hong Kong'daki protestoculara destek verdiği belirtilen tweet yüzünden, Houston Rockets ile çalışmayı bırakacağını açıkladı.



Weibo platformu, Rockets ile bağlarını askıya aldıklarını duyurdu. Bir başka tepki gösteren Çinli online medya platformu olan Tencent Sports da, Çin'deki Rockets maçlarının tüm yayınlarını askıya aldığını belirtti. Tencent, lig ile geçtiğimiz yaz 1.5 milyar dolarlık bir yayın anlaşması imzalamıştı.



