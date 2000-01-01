"Morey, yıllık 10 milyon dolardan fazla kazanıyor" iddiası!

Philadelphia 76ers'ın yeni basketbol operasyonları başkanı olan Daryl Morey'nin, Phil Jackson'ın New York Knicks ile yaptığı beş yıllığı 60 milyon dolarlık sözleşmesinden bu yana, NBA'in en kazançlı yönetici sözleşmesini imzaladığı iddia edildi.



Morey ve 76ers'ın önceki hafta imzaladığı beş sezonluk anlaşmanın senelik ücretinin, 10 milyon dolardan fazla olduğu iddiaları dolaştı.



Bazı çalışanların, anlaşmanın yıllık 12 milyon dolar almış olan Jackson'dan daha fazlasını aldığı konusunda ısrarcı oldukları bile söylendi.



Morey ve Houston Rockets, 2018'de bir uzatma kontratı konusunda anlaştıktan sonra, Ekim ayı ortasında yollarını ayırmışlardı.



