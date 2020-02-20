Morey: "Westbrook takası, doğru hamleydi"

Houston Rockets genel menajeri Daryl Morey, Rockets'ın Russell Westbrook takasının arkasındaki nedeni açıkladı.



Rockets, önceki yaz Chris Paul'u Westbrook için takas ettiğinde, tüm dünyadaki basketbol taraftarları şok olmuştu. Ancak Morey için, Westbrook'u almak "doğru hamleydi."



"Lowe Post"ta konuşan Morey, 2019 yazına girerken düşünce yapılarının nasıl olduğunu açıkladı. Paul ve Harden'ın ikili olarak harika olduğunu kabul ederken, Westbrook'un onları bir şampiyonluk yarışmacısına dönüştürecek oyuncu olduğuna inandığını belirtti:



"Çok yüksek bir zirveye sahip olan bir oyuncunuz olmadığınız sürece kazanamayacağımızı düşünmüştük. Chris ve James ile çok iyi bir takım olduğumuzu düşünüyorduk ve aslında 2018'deki en iyi takım bile diyebilirsiniz. Makul olmak gerekirse, Golden State sanırım en iyisiydi ama biz de onlarla aynı seviyedeydik."



"Chris ve James'le olan takımımızın çok iyi olduğunu düşünüyorduk, ancak şampiyonluk için yetersiz kalıyordu. Ve tartışmasız pek çok adamın ulaşamadığı bu en yüksek oyun seviyesine sahip olan Russ'ı eklemenin doğru hamle olduğunu düşünmüştük."



Harden bu sezon 34.3 sayı, 6.5 ribaund ve 7.4 asist ortalama ile oynarken, Russell Westbrook 27.5 sayı, 8.1 ribaund ve 7.0 asist ortalamayla oynuyor.



