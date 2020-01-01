Morey, Simmons ve Embiid'e "son bir şans verecek"

Philadelphia 76ers'ın basketbol operasyonları başkanı Daryl Morey'nin, Joel Embiid ve Ben Simmons'a Sixers için fark yaratmaları adına son bir şans vermek istediği bildirildi.



New York Times'dan Marc Stein'a göre Morey, Embiid ve Simmons'ın 76ers'ı hala en iyi şampiyonluk yarışmacısı haline getirebileceğine inanıyor ve bu yıldız ikiliye, takım için fark yaratmak adına son bir şans verme eğiliminde. Aksi takdirde, bu oyunculardan birini takas etmeyi planlıyor:



"Philadelphia'dan yayılan ilk sinyaller, 76ers'ın basketbol operasyonlarının yeni başkanı Daryl Morey'nin Joel Embiid ve Ben Simmons'a, onlardan birini takas etmeden önce son kez uyum yakalama şansı vermek istediğini gösteriyor.



Nets olmayan bir opsiyon olarak Houston, Sixers'ın duruşunun değişip değişmediğini görmek için beklemeye karar verebilir. Rockets, Morey ile bu büyüklükte bir anlaşma yapmak konusunda ne kadar ihtiyatlı olsa da, birbirini iyi tanıyan ön büroların çoğu zaman en büyük takasta ortak çalışmayı daha kolay bulduklarını görmüştük."



Yeni başantrenör Doc Rivers'ın gelişiyle ve Embiid ve Simmons'ın sağlıklı olmasıyla, Morey, Philadelphia'nın şampiyonluk için savaşabileceği inancında.



