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Morey: "Þampiyonluða odaklandýk, bundan azý hayal kýrýklýðý olur"

Houston Rockets genel menajeri Daryl Morey takýmýnýn hedefinin belli olduðunu söyledi: bir þampiyonluk kazanmak.

Haber; Sporx.com, Fotoðraf; NBA.com
Houston Rockets genel menajeri Daryl Morey takýmýnýn hedefinin belli olduðunu söyledi: bir þampiyonluk kazanmak.

Morey, takýmýn Facebook sayfasýndaki sorularý yanýtladý ve bir þampiyonluk kazanmanýn dýþýnda yapacaklarý herhangi bir þeyin "hayal kýrýklýðý yaratacaðýný" söyledi. Morey ayrýca James Harden ve Russell Westbrook'un, yüzük kazanmamýþ en iyi oyunculardan ikisi olarak adlandýrdý:

"Þampiyonluða odaklandýk. Bundan azý hayal kýrýklýðý olur. James tüm zamanlarýn en iyi oyuncularýndan biri. Görevim ona da, Russell'a da þampiyonluk kazanmasý için en iyi fýrsatý yaratmak."

NBA, sezona en iyi nasýl ilerleyeceðinin henüz karar aþamasýnda olduðu için, Rockets ekibi ikilemde kalan takýmlardan biri.

Houston þu anda Batý Konferansý'nýn altýncý sýrasýnda yer alýyor. Ancak, dördüncü sýradan sadece bir maç, üçüncü sýradan ise 2.5 maç gerideler.


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