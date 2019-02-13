Morey: "Rockets, Warriors'ın en zorlu rakibi olacak"

Rockets genel menajeri Daryl Morey, Golden State Warriors'ın üst üste üçüncü şampiyonluğu hedef aldığı bu yılda, geride bırakmaları gereken "en zorlu rakibin" Houston olduğuna inandığını söyledi. "Golden State'ten sonra bu takımlarla yarışabileceğimizi düşünüyoruz. Tüm bu hamlelerle, kendimizi en zor rakipleri olarak konumlandıracağız."
Morey ayrıca, son takas tarihinin ekibine çok ihtiyaç duyulan bir kadro esnekliği yaratmasına izin verdiğini de belirtti: "Önümüzdeki günler ve geleceğe yönelik oyuncu eklemek adına, bu yıl da kontrat ödemeleriyle kadroda esneklik yaratabildik. Yol üzerinde oyuncuları eklemek çok daha kolay olacak."
HOUSTON'IN İKİ HAFTASI KALDI
Mevcut listeye bakıldığında, Rockets'ta iki yönlü kontratları ublunan Vincent Edwards ve Danuel House hariç sözleşmeli sadece 12 oyuncu bulunuyor.
CBA kurallarına göre, Houston'ın önümüzdeki iki hafta içinde kalan iki boşluğu doldurması gerekecek, böylece en az 14 oyuncuya NBA maaşları ödenmiş olacak. Gelecek üç hafta içinde, Houston'ın kadrosunun son haline gelmesi gerekiyor.
Warriors, önceki yıl Houston'ı 7 maçlık bir konferans finalleri serisinde elemiş ve NBA Finallerine yükselmişti.