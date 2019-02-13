Morey: "Rockets, Warriors'ın en zorlu rakibi olacak"

HOUSTON'IN İKİ HAFTASI KALDI

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Rockets genel menajeri Daryl Morey, Golden State Warriors'ın üst üste üçüncü şampiyonluğu hedef aldığı bu yılda, geride bırakmaları gereken "en zorlu rakibin" Houston olduğuna inandığını söyledi.Morey ayrıca, son takas tarihinin ekibine çok ihtiyaç duyulan bir kadro esnekliği yaratmasına izin verdiğini de belirtti:Mevcut listeye bakıldığında, Rockets'ta iki yönlü kontratları ublunan Vincent Edwards ve Danuel House hariç sözleşmeli sadece 12 oyuncu bulunuyor.CBA kurallarına göre, Houston'ın önümüzdeki iki hafta içinde kalan iki boşluğu doldurması gerekecek, böylece en az 14 oyuncuya NBA maaşları ödenmiş olacak. Gelecek üç hafta içinde, Houston'ın kadrosunun son haline gelmesi gerekiyor.Warriors, önceki yıl Houston'ı 7 maçlık bir konferans finalleri serisinde elemiş ve NBA Finallerine yükselmişti.