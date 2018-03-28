Morey: "Rockets olarak, 'Warriors'ı nasıl yeneriz?' sorusuna takıntılıyız"

Houston Rockets yöneticisi Daryl Morey, Rockets ekibinin sezonda sadece Golden State Warriors'a odaklandığını söyledi.



ESPN Radio's The Ryen Russillo Show'a katılan Morey, "Warriors'ı nasıl yeneriz?" sorusuyla takıntılı olduklarını şu şekilde açıkladı:



"Düşündüğümüz tek şey bu. Sanırım bunu söylememem gerekiyordu, ama 'Warriors'ı nasıl yeneriz?' sorusuyla takıntılı durumdayız."



"Geçen sene Spurs bizi eledi, o yüzden Spurs'den dolayı da endişeliyiz. Kendileri her zaman, her organizasyondan bir adım önde ve bizi herkesten iyi savunuyorlar. Ama biz hesabı yaptık - eğer %90 şampiyonluğu kazanma şansımız varsa, Warriors'ı da bir noktada yenmemiz gerekiyor. O yüzden buna karşı inanılmaz odaklanmış durumdayız. Attığımız imzaların çoğu ve bu sene yaptıklarımız, buna dayalı."



Rockets, Warriors ile Golden State'in domine ettiği son üç senede, iki kez karşılaştı ve ikisinde de beş maçta elenmişti. 2015'te Batı Konferansı Finallerinde, 2016'da da ilk turda.



