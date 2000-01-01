Morey: "Philadelphia ile, hücumda ilk 10 takım arasına girebiliriz"

Philadelphia 76ers basketbol operasyonları başkanı Daryl Morey, Sixers'ın gelecek sezon hücum üretimi konusunda ilk 10'a gireceğine inandığını belirtti.



Morey, 76ers'ın hücum yetenekleri için cesur bir iddiada bulundu. Reddit'teki bir soru-cevap oturumu sırasında Morey, Sixers'ın önümüzdeki sezon ilk hücumda üretim bazında, ilk 10'a oynayabileceğine inandığını söyledi.



76ers, geçtiğimiz bu kategoride ligin en başarısız takımlarından biri olsa da, bu yıl Morey ve koç Doc Rivers, Philadelphia'nın hücumunu değiştirebileceğini umuyorlar:



"Hücum açıkçası geçen yıl en zayıf noktaydı, ancak Doc, Dave Joerger, Seth (Curry) ve Danny'nin (Green) eklenmesi ve Doc'ın son yıllarda bazı oyuncuları daha iyi rollere taşımasıyla, hücumumuzun ilk 10'a girebileceğine inanıyorum.



Bana göre bir kadronun gücü, ve insanların bunu konuştuğunu pek duymam, rotasyonun kaliteli oyuncularla derinleşmesinden gelir. Genellikle iyi sezonlarda geri planda kalan bir durum da, takımların yedek oyuncu seviyesindeki adamlara büyük dakikalar vermesidir. Bu kadroda bunun olacağını sanmıyorum."



Süperstar ikili Joel Embiid ve Ben Simmons ile Sixers, 2020-21 sezonunda daha başarılı bir sezon geçirmeyi umuyor.



Morey, hücum yeteneklerini ve Sixers'ın skor üretimini ortaya çıkarmak için, Embiid ve Simmons'ın etrafına yetenekli şutörler eklemişti.



