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Morey için NBA'den Harden'ı "ayartma" cezası!

NBA, Philadelphia 76ers basketbol operasyonları başkanı Daryl Morey'yi, "ayartmaya" karşı kuralları ihlal ettiği için 50 bin dolar para cezasına çarptırdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA, Philadelphia 76ers basketbol operasyonları başkanı Daryl Morey'yi, "ayartmaya" karşı kuralları ihlal ettiği için 50 bin dolar para cezasına çarptırdı.

Morey'nin, eski çalıştığı takım olan Houston Rockets'ın süperstarı James Harden'ın, takımın tüm zamanlardaki asist lideri oluşunun yıldönümünü duyuran bir tweet yolladığı ve dakikalar sonra bu tweet'i sildiği görüldü.

Tweet ise şu şekildeydi:



Lig, Morey'nin şu anda Houston için çalışmadığından ötürü, ayartmaya karşı önlemleri ihlal ettiğine karar verdi.

Morey'nin, NBA'e tweet'in otomatik bir uygulamadan gönderildiğini açıkladığı bildirildi.

76ers, Harden'in potansiyel takas hedef yerleri listesinde bildirdiği birkaç takımdan biriydi.


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