Philadelphia 76ers başkanı Daryl Morey, James Harden'ın Houston Rockets'a döneceği yönündeki söylentilere yanıt verdi.



Harden şu anda takımının Doğu'da üçüncü sırada yer alması dolayısıyla iyi bir durumda olsa da, yakın zamanda 76ers'tan ayrılıp eski takımı Rockets'a katılabileceğine dair söylentiler ortaya atılmıştı.



Yakın zamanda Morey, yıldız oyuncunun geleceği hakkındaki spekülasyonlara şu şekilde cevap verdi:



"Playofflara değil, sadece bu sezona odaklandığını biliyorum, ancak şampiyonluğu kazanmaya odaklandığını da biliyorum. Bunun için nerede en iyi fırsata sahip olduğunu düşünüyorsa, orada olacaktır. Açıkçası, Embiid ile çok güzel bir ikili oldular ve bunun uzun vadede harika bir eşleşme olarak devam edeceğini düşünüyoruz."



Harden bu sezon 76ers formasıyla %39.4 üçlük isabetiyle 21.6 sayı, 10.7 asist ve 6.2 ribaund ortalamalarına sahip.





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