Philadelphia 76ers basketbol operasyonları başkanı Daryl Morey, yıldız oyuncusu James Harden'ın takas talebini "onurlandırmaya çalışacağını" söyledi.



Morey, 97.5 The Fanatic'te Anthony Gargano'ya yaptığı açıklamada, hak ettiği karşılık ödenene kadar Harden'ı takas etmeyeceğini belirtti:



"James çok iyi bir oyuncu. Şu anda maalesef başka bir yerde olmayı tercih ediyor. Onunla uzun bir ilişkim var ve bu isteğini onurlandırmaya çalışacağım. Karşılığında çok iyi bir oyuncu ya da çok iyi bir oyuncuya dönüştürebileceğimiz bir şeyler alamazsak, o zaman bu takası yapmayız."



Harden, 35.6 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu kabul ettikten sonra Haziran ayı sonunda bir takas talep etmişti. 33 yaşındaki oyuncuyla ilgilenen takımlardan birinin ise LA Clippers olduğu söylenmişti.



Morey ayrıca, Harden'ın Philadelphia'dan ayrılmak istemesinin sebebini de şu şekilde dile getirdi:



"Farklı bir sözleşme arayışında. Yeni bir takım istemesinin temeli buna dayanıyor. Bu noktada iki tarafın da kazanabileceği bir senaryo bulabilirsek, değerlendireceğiz. Ama bulamazsak değerlendirmeyeceğiz."



Takımın diğer yıldızı Joel Embiid de geçtiğimiz günlerde 'Philadelphia'da veya başka bir takımda' şampiyonluk kazanma arzusunu dile getirmişti. Morey ise daha sonra Embiid ile konuştuğunu ve 29 yaşındaki oyuncunun sadece Sixers ile yüzük kazanmak istediğini söylediğini basına aktardı.



