Philadelphia 76ers başkanı Daryl Morey, yaz döneminde Paul George'u takip etmenin "riskli, ancak en iyi plan olduğunu" söyledi.



Morey, George'un geride bıraktığımız yaz 76ers ile anlaşmayı kabul etmesiyle, Joel Embiid ve Tyrese Maxey'nin yanına bir başka All-Star oyuncu alma hedefini gerçekleştirmiş oldu.



Ancak The Athletic'e yaptığı açıklamada Morey, bir yıldan uzun bir süre önce uygulamaya koydukları bu planın başarı şansının yüzde 50'den düşük olduğunu bildiğini açıkladı:



"Şampiyonluk yarışında kalmak için en iyisi olduğunu düşündüğümüz planı gerçeğe döktük, ancak kesinlikle riskli bir plandı. Bu girişimler her zaman işe yaramaz, ancak diğer planların bundan daha kötü olduğunu düşünmüştük.



Kesinlikle riskliydi, evet, ancak aynı zamanda elimizdeki en iyi plandı. Riskli bir plan, kötü bir plan demek değildir. Elinizdeki en iyi opsiyon bu olabilir. Ve bu da kesinlikle en iyi plandı."



George, 2023-24 sezonunda 74 maçta ortalama 22,6 sayı, 5,2 ribaund ve 3,5 asist kaydetmişti.



