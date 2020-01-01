Morey: "Embiid ve Simmons, tarihin en iyileri arasına girebilirler!"

Philadelphia 76ers başkanı Daryl Morey, hem Ben Simmons hem de Joel Embiid'in "tüm zamanların en iyi oyuncuları arasında olma olasılıklarının yüksek olduğunu" belirtti.



Morey, ikili hakkında takas dedikoduları çıkmasına rağmen, bu ölü sezonda 2020-21 kadrosunu Embiid ve Simmons'ın etrafında kurmuştu.



Morey, Sixers'ın Reddit sayfasının üyeleriyle bir soru-cevap oturumuna katıldı ve Embiid ile Simmons'ta neler gördüğü sorulduğunda, cevabı şu oldu:



"Hem Ben (24) hem de Joel (26), en verimli dönemlerinin zirvesindeki süperstar oyuncular. Durumun böyle olduğu örnekler bulmak aslında çok nadirdir ve genellikle özel bir sonuca götürür.



Ben ve Joel'i tarihi benzer oyuncularla karşılaştırırsanız, ikisinin de kusursuz bir karşılaştırması yok. Ancak her ikisinin de başlama biçimlerine ve yaşlarına bakılırsa, tüm zamanların en iyi oyuncuları arasında olma olasılıkları yüksek."



Sixers, veteran liderliğin yanı sıra bu ölü sezonda iki süperstarını çevrelemek için daha fazla şutör eklemişti. Sixers, Seth Curry ve Danny Green'i kadrosuna katarken, Embiid'i ise Dwight Howard ile desteklemeye karar vermişti.



