Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Morey: "Embiid, NBA tarihinin en iyi pivotlarından biri olabilir"

Philadelphia 76ers'ın yeni basketbol operasyonları başkanı Daryl Morey, Joel Embiid'in NBA tarihindeki en iyi pivotlardan biri olabileceğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Philadelphia 76ers'ın yeni basketbol operasyonları başkanı Daryl Morey, Joel Embiid'in NBA tarihindeki en iyi pivotlardan biri olabileceğini söyledi.

Morey, NBC Philadelphia'dan John Clark'a şu açıklamaları yaptı:

"Joel, geçmişteki birçok dominant uzuna benziyor ve açıkçası tüm zamanların en iyileri listesinde yer alacak yetenek seviyesine sahip olduğunu düşünüyorum. Temel parçalarımız Joel ve Ben (Simmons) olduğuna göre, burada daha az takas olmasını bekliyorum."

Embiid geçen sezon Sixers için 23.0 sayı, 11.6 ribaund, 3.0 asist ve 1.3 blok ortalamaları yakalamıştı.

Yeni başantrenör Doc Rivers ve takımda Embiid ve Simmons ile, Philadelphia'nın önümüzdeki sezon şampiyonluk adaylarından biri olması bekleniyor.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal