Morey: "Embiid, NBA tarihinin en iyi pivotlarından biri olabilir"

Philadelphia 76ers'ın yeni basketbol operasyonları başkanı Daryl Morey, Joel Embiid'in NBA tarihindeki en iyi pivotlardan biri olabileceğini söyledi.



Morey, NBC Philadelphia'dan John Clark'a şu açıklamaları yaptı:



"Joel, geçmişteki birçok dominant uzuna benziyor ve açıkçası tüm zamanların en iyileri listesinde yer alacak yetenek seviyesine sahip olduğunu düşünüyorum. Temel parçalarımız Joel ve Ben (Simmons) olduğuna göre, burada daha az takas olmasını bekliyorum."



Embiid geçen sezon Sixers için 23.0 sayı, 11.6 ribaund, 3.0 asist ve 1.3 blok ortalamaları yakalamıştı.



Yeni başantrenör Doc Rivers ve takımda Embiid ve Simmons ile, Philadelphia'nın önümüzdeki sezon şampiyonluk adaylarından biri olması bekleniyor.



