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Morey: "Embiid, gördüğüm en durdurulamaz oyuncu!"

Philadelphia 76ers basketbol operasyonları başkanı Daryl Morey, Joel Embiid'in gördüğü "en durdurulamaz" oyuncu olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Philadelphia 76ers basketbol operasyonları başkanı Daryl Morey, Joel Embiid'in gördüğü "en durdurulamaz" oyuncu olduğunu söyledi.

Morey, yöneticilik kariyerinde James Harden, Dwight Howard ve Chris Paul gibi son derece yetenekli birkaç oyuncuyla çalışmasının yanı sıra, Tracy McGrady ve Yao Ming gibi deneyimli oyuncuları da takımının bünyesinde bulundurma fırsatı bulmuştu.

Bununla birlikte, 48 yaşındaki yönetici, Sports Illustrated'dan Howard Beck ile yaptığı bir röportajda, Embiid gibi dominant olan hiçbir oyuncuyu görmediğini itiraf etti:

"Böyle şeyler söylediğimde başım belaya giriyor. Ama o gördüğüm en durdurulamaz oyuncu. Ve ben çok oyuncu gördüm. Kimi gördüğümü biliyorsunuz (Harden'ı kastederek). Ama böyle bir şey hiç görmedim.

Önceki gece Rudy Gobert'e karşı bir pozisyonda, potaya yakın bir yerde karşı karşıya gelmişti ve gidip smacı vurmuştu. Ve Gobert harika bir savunma oyuncusudur, fakat bir cevabı olamamıştı."

26 yaşındaki yıldız, sezonda 30.2 sayı, 11.6 ribaund ve 3.3 asist ortalamalarıyla oynuyor ve Sixers ise, 2020-21 sezonunun ilk bölümünde Embiid'in bu seçkin oyunuyla Doğu'nun zirvesinde yer alıyor.


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