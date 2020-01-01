Morey: "D'Antoni'yi tutmak, bir numaralı önceliğimiz"

Houston Rockets genel menajeri Daryl Morey, koç Mike D'Antoni'yi takımda tutmanın bu sezon sonrasında "muhtemelen" en büyük önceliği olduğunu söyledi.



D'Antoni şu anda sözleşmesinin son yılında bulunuyor.



Morey, USA Today'den Mark Medina'ya şu açıklamaları yaptı:



"Bunu makul bir şekilde ifade etmek gerekirse, muhtemelen bir numaralı önceliğimiz bu. Tüm kilit oyuncularımızla kontrat imzaladık. Bence Mike'ın kalması çok önemli."



D'Antoni geçtiğimiz yaz bir sözleşme uzatması konusunu tartışmıştı, ancak bir yıllık bir anlaşma yapmakla ilgilenmiyordu.



Morey, D'Antoni'nin takımdan bu sezon sonrasında ayrıldığı yönündeki söylentileri, menajerler tarafından yönlendirilen bir "medya yaratımı" olarak nitelendirmişti.



D'Antoni'nin adı, en son Indiana Pacers'ın başantrenörlük işiyle geçiyordu.



