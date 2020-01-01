Morey: "D'Antoni, Orlando'da bizle koçluk yapmaya devam edecek"

Houston Rockets genel menajeri Daryl Morey, NBA, Orlando'daki sezonuna devam ederken Mike D'Antoni'nin Rockets'a koçluk yapmaya devam edeceğini söyledi.



Morey, şu ifadeleri kullandı:



"Mike ekibimize koçluk yapacak. Onu kaybetmek çok büyük bir dezavantaj olurdu. Asla bunu desteklemeyiz."



Morey'nin açıklaması, geçen hafta bir röportajda yaşlı antrenörlere duyduğu endişeyi ifade eden ve benchte oturamayabileceklerini söyleyen başkan Adam Silver'ın ardından geldi.



Silver, ligin antrenörlerinden tepki gördükten sonra yorumlarından geri çekilmişti.



"SIFIR RİSK DİYE BİR ŞEY YOK"



69 yaşında ligin en eski ikinci antrenörü olan D'Antoni, NBA'in güvenlik protokollerine güvendiğini söyledi:



"NBA'in bunu dahil olan herkes için mümkün olduğunca güvenli hale getireceğini biliyorum. Ama sıfır risk diye bir şey yok. Bunun için endişelenmiyorum çünkü böyle bir şey olacağını düşünmüyorum (yaşlı antrenörlerin benchteki oyuncularıyla etkileşimini önlemeyi)."



Ulusal Basketbol Antrenörleri Derneği başkanı ve Dallas Mavericks koçu Rick Carlisle, grubunun ve ligin, eski antrenörlere yönelik bir anlaşmaya varacağını belirtti:



"60'lı veya 70'li yaşlarındaki bir NBA koçunun 30'lu veya 40'lı yaşlarındaki birinden daha sağlıklı olabilmesi tamamen mümkündür. Tartışma asla yalnızca bir kişinin yaşıyla ilgili olmamalıdır. Adam, bana tüm antrenörlerimiz için neyin güvenli ve adil olduğunu belirlememize yardımcı olmak adına, birlikte çalışacağımız konusunda beni temin etti."



