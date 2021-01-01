Morey, Colangelo'ya atıfta bulunarak "Süreç" karşıtı makaleyle dalga geçti

Philadelphia 76ers başkanı Daryl Morey, eski başkan Bryan Colangelo'nun sahte hesaplarına atıfta bulunarak, yazar Keith Pompey'nin yazdığı olumsuz makaleyle dalga geçti.



76ers, Doğu'yu normal sezonda ilk sırada bitirmesine rağmen playoffların ikinci turunda elenmesiyle, büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştı.



Çoğu kişi, Sixers'ın "Sürecinin" yanlış gittiğini iddia ederek, feci bir başarısızlık olduğunu söylemişti ve takımın yazarlarından Pompey de bu kişilerden biriydi.



Morey, Colangelo'nun zamanında görev süresi içinde kullandığı eski sahte Twitter hesaplarına atıfta bulunarak şu şekilde yanıt verdi:



"Bu normal bir prosedür. Devam et, yeni bir şeye yönel."



MOREY, NEYE ATIFTA BULUNDU?



2018'de, o dönemin 76ers başkanı Colangelo'nun eşinin Bryan ile beraber oyuncularını eleştirdiği, hassas bilgilerini ifşa ettiği ve hatta takım yöneticilerine laf attığı sahte hesaplar oluşturduğunu itiraf etmesi sonrası, eski 76ers başkanı görevinden istifa etmişti.



Hesaplar, Colangelo ofiste Sam Hinkie'nin yerini almamış olsaydı, Ben Simmons'ın Philadelphia'ya gelmeyeceğini iddia etmiş, Sixers blogcularını Hinkie'nin yanlıları olmakla suçlamış ve o dönem ilk sıralardan Draft edilen Jahlil Okafor, Nik Stauskas ve bir ikinci tur seçiminin, Trevor Booker karşılığında verilmesi konusunun "kulağa gitgide daha iyi geldiğini" belirtmişlerdi.



Bazı gönderiler organizasyonu ilgilendiren konulardan, Colangelo'nun gömlek yakalarının boyutunu bile tartışmaya gitti. @Philly_Asshole isimli bir kullanıcının, eski yöneticinin yaka tercihi hakkında "Bu herif yakaları çok seviyor" şeklinde yorumuna, "Enoughunkownsources" isimli bir kullanıcı "Gayet normal bir yaka. Devam et, yeni bir şeye yönel." şeklinde cevap vermişti.



