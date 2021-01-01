Morey: "76ers ile 'ya şampiyonluk ya da fiyasko' durumundayız"

Philadelphia 76ers başkanı Daryl Morey, 76ers'ın beklentilerini "ya şampiyonluk ya da fiyasko" şeklinde yorumladı.



Yakın zamanda Stephen A. Smith şovunda yer alan Morey, ve bu sezon kadrosu için olan genel beklentiler hakkında konuştu:



"Bence 'ya şampiyonluk ya da fiyasko' durumundayız. Bildiğiniz üzere Doc Rivers geçmişte bir şampiyonluk kazanmıştı, ama ben henüz o noktaya varamadım. Joel (Embiid) ve Ben (Simmons) de varmadılar. Her sezona bir şampiyonluk kazanma ve rakip takımlara bu fırsatı vermeme umuduyla girersiniz.



Ama tabii ki hala bir şansımız var ve çalışmalarımızı da sürdüreceğiz. Kendimize bu konuda olabildiğince en iyi şansı tanımaya uğraşıyoruz ve bence bu şansımız yüksek."



Sezonda 13-6 derecesini yakalamış olan Sixers, Doğu'nun zirvesinde bulunuyor.



