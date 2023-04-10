'Morelos Galatasaray'da çok atar'

Giresunspor'un Kolombiyalı savuma oyuncusu Alexis Perez, canlı yayında açıklamalarda bulundu.



Perez, adı Galatasaray ile anılan vatandaşı Alfredo Morelos için de konuştu. Radyospor'da Özgür Sancar'ın sorularına cevap veren Perez, Morelos için, ''Kendisini kişisel olarak tanımıyorum; ama futbolcu özelliklerini biliyorum. Potansiyeli çok yüksek bir oyuncu ve güçlü bir forvet. Glaskow Rangers'ta hem Avrupa Ligi'nde hem de İskoçya Ligi'nde çok gol attı, önemli işler yaptı. Kolombiya milli takımındaki maçlarını takip ediyorum. Bence Galatasaray'a çok büyük katkısı olur. Galatasaray'da çok gol atar. Türkiye'ye ne kadar çok Kolombiyalı oyuncu gelirse ben o kadar çok sevinirim'' diye konuştu.



Rangers'ta bu sezon 40 maçta süre alan Morelos, 10 kez gol sevinci yaşadı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ