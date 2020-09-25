Moreira: 'Beşiktaş'a karşı üstündük'

Beşiktaş'ın kaybettiği Rio Ave karşılaşmasında Portekiz ekibinin golünü kaydeden Bruno Moreira, maç boyunca üstün oynadıklarını ve kazanmayı hakettiklerini söyledi.



Bu sezon ilk kez gol sevinci yaşayan Bruno Moreira yaptığı açıklamada, "Maçın başından sonuna kadar bence üstün olan taraf bizdik. Topla oynamada üstün taraftık ve oyunumuzu kabul ettirdil. 90 dakikada olmadı ama uzatmalar ve sonrasında penaltılarda kazanmayı başardık" şeklinde konuştu.



Moreira galibiyeti taraftarlarına armağan ettiklerini söylerken bir sonraki turda rakiplerini beklediklerini söyledi.



