Morata: "Sadece Galatasaray olabilirdi"

Galatasaray'ın yeni transferi Alvaro Morata, havalimanında açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Morata: 'Sadece Galatasaray olabilirdi'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Şubat 2025 15:00
Son güncelleme 02 Şubat 2025 16:30
Galatasaray'ın yeni transferi Alvaro Morata, İstanbul'a geldi. İspanyol futbolcu, havalimanında açıklamalarda bulundu.

Morata, "Çok mutluyum. Buraya gelmem için çok büyük çabalar harcandı. Başkana, Abdullah Bey'e ve Gardi'ye teşekkür ederim. Çok zor bir transfer sürecini bitirdikleri için. Buraya geldiğim için gurur duyuyorum. Türkiye'ye gelmemin tek nedeni Galatasaray olabilirdi zaten. O yüzden buradayım. Formayı giyip taraftara gururlu anlar yaşatmak için sabırsızlanıyorum. Her şeyimi vermek için geldim buraya. Çok mutluyum." dedi.

İspanyol golcü, "Daha önce de İstanbul'a gelip stadyumumuzda oynama fırsatım olmuştu. Taraftarımızın nasıl olduğunun bilincindeyim. Buraya gelmeden bana sevgilerini gösterdiler. Sabırsızlanıyorum onların karşısında oynamak ve onlara başarılar yaşatmak için." diye konuştu.

Morata, daha sonra basın mensuplarına, "Burada kalıcı olmak için çok çalışacağım" açıklamasında bulundu.

Golcü futbolcu, ayrıca, "Osimhen'le birlikte iş birliği yapıp çok gol atmak için elimden geleni yapacağım." diye konuştu.

*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery