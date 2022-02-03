Morata'nın Barcelona ısrarı!

Ara transfer döneminde Barcelona'nın kadrosuna katmak istediği ancak transferi gerçekleşmeyen Alvaro Morata, Katalan ekibinde oynamak için ısrarlı.



BARCELONA'YA TEKLİF YAPTI!



Diario Sport'ta yer alan habere göre; Barcelona'da teknik direktör Xavi Hernandez'in projesine güvenen İspanyol santrfor, yaz döneminde imza atmak için kulübe bir teklifte bulundu.



ATLETICO MADRID'DEN ARTIK EMİN



Haberde, Morata'nın ara transferde de Barcelona için her şeyi yaptığı, menajerini bonservisini elinde tutan Atletico Madrid ile görüştürdüğü ancak transferin gerçekleşmediği vurgulandı.



29 yaşındaki futbolcunun, Atletico Madrid'in artık transfere izin vereceğinden emin olduğu ve bu nedenle Barcelona'ya teklif yaptığı aktarıldı.



SEZON SONUNA KADAR JUVENTUS'TA



İspanyol medyasının haberinde; Morata'nın Milli Takım ve Barcelona için Juventus'ta sezon sonuna kadar forma şansı bulmak istediği ve elinden geleni yapacağı belirtildi.









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