Real Madrid'den Chelsea'ye transfer olan Alvaro Morata, tersi yönde bir transferin öznesi olan Eden Hazard hakkında İspanya basınına konuştu.Eden Hazard'ın Londra'da çok mutlu olduğunu belirten Morata, "Hazard ile daha önce konuştuk. Chelsea'den ayrılmak istemiyor ama Real Madrid, Chelsea ile anlaşırsa transfer olmaya da sıcak bakıyor." açıklamasını yaptı.Hazard'ın yazın kulüple sorun yaşamadığını söyleyen İspanyol golcü, "Kulüple çok iyi ilişkileri var. Chelsea'de olmaktan ötürü mutlu. Diğer oyuncuların transfer durumları gibi değil. Her ne olursa olsun ayrılacağım demiyor. Çünkü, Chelsea ile iyi anıları, geçmişi var." diyerek sözlerini noktaladı.Eden Hazard da geçtiğimiz günlerde Real Madrid'de oynamanın çocukluk hayali olduğunu açıklamıştı.