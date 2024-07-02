Morata, Atletico Madrid'de kalıyor

Uzun süredir ismi Fenerbahçe ve Suudi Arabistan ekipleri ile anılan Alvaro Morata, geleceğiyle ilgili kararını verdi.



Morata, yaptığı açıklamayla gelecek sezonda da Atletico Madrid formasını giymeye devam edeceğini açıkladı.



İspanyol golcü yaptığı açıklamada, "Bu formayla kazanmanın nasıl bir his olduğunu hayal bile edemiyorum. Ve bunu başaran kadar zorlamayı bırakmayacağım." dedi.



TEKLİFLERİ REDDETTİ



Fabrizio Romano'nun haberine göre; Morata, gün içerisinde Suudi Arabistan'dan gelen tüm teklifleri reddetti.



GEÇEN SEZON PERFORMANSI



Kariyerinde Real Madrid, Juventus ve Chelsea gibi takımlar olan tecrübeli forvet, geçtiğimiz sezon La Liga'da 32 maça çıkarken 15 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.





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