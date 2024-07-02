Morata, Atletico Madrid'de kalıyor

İsmi Fenerbahçe ile anılan Alvaro Morata, Atletico Madrid'de kalacağını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Morata, Atletico Madrid'de kalıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Temmuz 2024 16:46
Uzun süredir ismi Fenerbahçe ve Suudi Arabistan ekipleri ile anılan Alvaro Morata, geleceğiyle ilgili kararını verdi.

Morata, yaptığı açıklamayla gelecek sezonda da Atletico Madrid formasını giymeye devam edeceğini açıkladı.

İspanyol golcü yaptığı açıklamada, "Bu formayla kazanmanın nasıl bir his olduğunu hayal bile edemiyorum. Ve bunu başaran kadar zorlamayı bırakmayacağım." dedi.

TEKLİFLERİ REDDETTİ

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Morata, gün içerisinde Suudi Arabistan'dan gelen tüm teklifleri reddetti.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Kariyerinde Real Madrid, Juventus ve Chelsea gibi takımlar olan tecrübeli forvet, geçtiğimiz sezon La Liga'da 32 maça çıkarken 15 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery