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Morant ve VanVleet, NBA'de haftanın oyuncuları!

Memphis Grizzlies yıldızı Ja Morant ve Toronto Raptors point guardı Fred VanVleet, NBA'de haftanın oyuncuları seçildiler.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Memphis Grizzlies yıldızı Ja Morant ve Toronto Raptors point guardı Fred VanVleet, NBA'de haftanın oyuncuları seçildiler.

Morant, rekabetçi Batı Konferansı'nnda 4. sıraya yükselttiği ve haftayı 5-0 ile kapatmasını sağladığı Memphis'in asıl yıldızı olarak, 25.0 sayı, 6.3 ribaund ve 6.8 asist ortalamaları yakaladı.

Öte yandan yakın zamandır yükselişte olan VanVleet, haftayı 4-0 ile kapatan Raptors ekibi için 30.3 sayı, 4.8 ribaund ve 6.5 asist ortalamaları yakaladı. Ekip şu anda 20-17'lik dereceyle Doğu'da 7. sırada bulunuyor.


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