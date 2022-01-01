Morant ve VanVleet, NBA'de haftanın oyuncuları!

Memphis Grizzlies yıldızı Ja Morant ve Toronto Raptors point guardı Fred VanVleet, NBA'de haftanın oyuncuları seçildiler.



Morant, rekabetçi Batı Konferansı'nnda 4. sıraya yükselttiği ve haftayı 5-0 ile kapatmasını sağladığı Memphis'in asıl yıldızı olarak, 25.0 sayı, 6.3 ribaund ve 6.8 asist ortalamaları yakaladı.



Öte yandan yakın zamandır yükselişte olan VanVleet, haftayı 4-0 ile kapatan Raptors ekibi için 30.3 sayı, 4.8 ribaund ve 6.5 asist ortalamaları yakaladı. Ekip şu anda 20-17'lik dereceyle Doğu'da 7. sırada bulunuyor.



