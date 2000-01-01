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Morant: "The Last Dance sonrası, GOAT seçimim Jordan oldu"

Memphis Grizzlies'in çaylak yıldızı Ja Morant, "The Last Dance" belgeselinin, tüm zamanların en büyük oyuncusu görüşünü LeBron James'ten Michael Jordan'a nasıl değiştirdiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Memphis Grizzlies'in çaylak yıldızı Ja Morant, "The Last Dance" belgeselinin, tüm zamanların en büyük oyuncusu görüşünü LeBron James'ten Michael Jordan'a nasıl değiştirdiğini açıkladı.

Morant, ESPN'in 10 bölümlük hit belgesel serisinin, GOAT algısını değiştirmesine nasıl yardımcı olduğunu açıkladı:

Bleacher Report'tan Taylor Rooks'la yaptığı röportajda şunları söyledi:

"Jordan'ı özet görüntüler dışında oynarken görmemiştim. The Last Dance aslında bana Jordan'ın gerçekte nasıl olduğunu, nasıl oynadığını ve zihniyetini görme fırsatı verdi. Bence GOAT o."

Morant, Rooks'un "Belgeselden önce GOAT'un kim olduğunu düşünüyordun?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Odağım LeBron'un üzerindeydi. Ben LeBron'u izledim. Benim jenerasyonum onu gördü. Yani görmediğim biri ya da başka bir şey hakkında konuşamazdım. Büyük bir Kobe hayranıydım da. Aralarında seçim yapmak biraz zordu. Ama komple anlamda, en iyisi Jordan."


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