Morant, Murray'deki bir Konfederasyon anıtının kaldırılması için mektup yazdı!

Memphis Grizzlies çaylak yıldızı Ja Morant, Kentucky'li bir hakime eyaletin Murray ilçesinin şehir merkezinde bulunan bir Konfederasyon anıtının kaldırılmasını istediği bir mektup yazdı.



Murray, Calloway İlçesi hakimine yazdığı mektubunda, "Genç bir siyahi adam olarak, şehrin hala beyaz üstünlüğü ve nefreti savunan bir Konfederasyon savaş generalini onurlandırdığını bilmenin ne kadar rahatsız edici ve baskıcı olduğunu vurgulayamam." ifadelerini kullandığı görüldü.



1917'de inşa edilen anıtta, Robert E. Lee'nin bir heykeli bulunuyor.



Morant, "Son olaylar ve Black Lives Matter hareketi göz önüne alındığında, şimdi harekete geçmek gerekiyor. Irkçılığın kutlamalarını değiştirmedikçe ırkçılık kültürünü değiştiremeyiz," şeklinde eklemeler yaptı.



