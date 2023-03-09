Morant'le ilgili soruşturma, delil yetersizliğinden kapandı

Memphis Grizzlies yıldızı Ja Morant'in Colorado'daki silahlı olay soruşturmasının kapatıldığı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Morant'le ilgili soruşturma, delil yetersizliğinden kapandı
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09 Mart 2023 13:05
Memphis Grizzlies yıldızı Ja Morant'in Colorado'daki silahlı olay soruşturmasının kapatıldığı bildirildi.

Colorado, Glendale'deki polis departmanı, geçtiğimiz hafta Memphis yıldızının karıştığı olayın ardından "herhangi birini suçlamak için yeterli kanıt" bulamadığı için soruşturmayı kapattığını duyurdu.

Polis, Grizzlies yıldızının Glendale'deki bir gece kulübünde Instagram canlı yayını yaparken silahını göstermesinin ardından soruşturma başlatmıştı. Ancak soruşturmada söz konusu kulüpten silahla ilgili herhangi bir şikayette bulunulmadığı ve ateşli bir silahın asla bulunmadığı ortaya çıktı.

Takım daha sonra yaptığı açıklamada, başantrenör Taylor Jenkins'in "iyileşme süreci" olarak nitelendirdiği süreçte kadroda halen olmayan Morant'in en az dört maç daha parkelerden uzak kalacağını açıkladı.

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