Morant'in sakatlığı ciddi değil, "birkaç hafta" yok!

Memphis Grizzlies koçu Taylor Jenkins, yıldız oyuncu Ja Morant'ın dizindeki sakatlık nedeniyle en az "birkaç hafta" parkelerden uzak kalacağını söyledi.



Jenkins, Morant'ın herhangi bağ hasarı yaşamadığı için minnettarlığını dile getirdi:



"Önemli bir sakatlık olmadığı için çok memnunuz. Tam bir iyileşme bekliyoruz ve bu endişe ettiğimiz gibi uzun vadeli bir durum değil."



Morant'a ilk olarak ön görüntüleme yapıldıktan sonra sol diz burkulması teşhisi konmuştu ve dönüşü için kesin bir tarih bulunmuyor.



22 yaşındaki yıldız oyuncu, 24.1 sayı ve 6.8 asist ortalamalarıyla harika bir başlangıç yaptı.



