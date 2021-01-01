Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Morant'in sakatlığı ciddi değil, "birkaç hafta" yok!

Memphis Grizzlies koçu Taylor Jenkins, yıldız oyuncu Ja Morant'ın dizindeki sakatlık nedeniyle en az "birkaç hafta" parkelerden uzak kalacağını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Memphis Grizzlies koçu Taylor Jenkins, yıldız oyuncu Ja Morant'ın dizindeki sakatlık nedeniyle en az "birkaç hafta" parkelerden uzak kalacağını söyledi.

Jenkins, Morant'ın herhangi bağ hasarı yaşamadığı için minnettarlığını dile getirdi:

"Önemli bir sakatlık olmadığı için çok memnunuz. Tam bir iyileşme bekliyoruz ve bu endişe ettiğimiz gibi uzun vadeli bir durum değil."

Morant'a ilk olarak ön görüntüleme yapıldıktan sonra sol diz burkulması teşhisi konmuştu ve dönüşü için kesin bir tarih bulunmuyor.

22 yaşındaki yıldız oyuncu, 24.1 sayı ve 6.8 asist ortalamalarıyla harika bir başlangıç yaptı.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal