Memphis Grizzlies yıldızı Ja Morant'in, Los Angeles Lakers'a karşı ilk tur playoff serisinin 2. maçında oynama kararının karşılaşma anında verileceği bildirildi.



Grizzlies'in Pazar günü 1. maçtaki mağlubiyetinden sonra röntgenleri negatif çıkan Morant'in sonrasında eline çekilen MR'da, yumuşak doku morarmasının şiddetlendiği ortaya çıktı. Sakatlığı ilk olarak 7 Nisan'da geçiren Morant, 1. maçtaki bir pozisyonda Anthony Davis ile çarpışıp yere düşerken kendini yavaşlatmak için elini kullandığında, durumunu kötüleştirmiş oldu.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, "Grizzlies'in Ja Morant'in 2. maçta oynamaya hazır olacağı konusunda pek iyimser düşündüğünü zannetmiyorum." şeklinde konuştu.



Morant ise, durum hakkında "Eğer kendim gibi oynayabileceğimi hissedersem, oynarım. Aksi takdirde takıma zarar verecek bir şey yapmak istemem." ifadelerini kullandı.





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