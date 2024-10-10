Morant'in ayağı burkuldu, sezon başına yetişecek

Memphis Grizzlies yıldızı Ja Morant'e, hafif bir ayak bileği burkulması teşhisi konduğu bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Morant'in ayağı burkuldu, sezon başına yetişecek
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10 Ekim 2024 12:13
Memphis Grizzlies yıldızı Ja Morant'e, hafif bir ayak bileği burkulması teşhisi konduğu bildirildi.

Memphis Commercial Appeal'dan Damichael Cole, Grizzlies'in Morant'ın sakatlığından kurtulma sürecinde temkinli bir tutum sergileyeceğini, ancak yıldız oyuncunun 23 Ekim'de Utah Jazz'e karşı oynanacak normal sezon açılış maçında forma giymesinin beklendiğini söyledi.

Morant, 2023-24 sezonunda 25 maçlık cezası ve ardından geçirdiği omuz ameliyatı sebebiyle sadece dokuz maçta oynayabilmişti.

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