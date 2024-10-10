Memphis Grizzlies yıldızı Ja Morant'e, hafif bir ayak bileği burkulması teşhisi konduğu bildirildi.



Memphis Commercial Appeal'dan Damichael Cole, Grizzlies'in Morant'ın sakatlığından kurtulma sürecinde temkinli bir tutum sergileyeceğini, ancak yıldız oyuncunun 23 Ekim'de Utah Jazz'e karşı oynanacak normal sezon açılış maçında forma giymesinin beklendiğini söyledi.



Morant, 2023-24 sezonunda 25 maçlık cezası ve ardından geçirdiği omuz ameliyatı sebebiyle sadece dokuz maçta oynayabilmişti.



