NBA'in, Memphis Grizzlies süperstarı Ja Morant'ın ortaklarının Indiana Pacers maçından sonra dahil olduğu olayı araştırdığı bildirildi.



The Athletic'ten Bob Kravitz ve Sam Amick, 29 Ocak'ta Indiana'ya karşı oynanan maçın ardından Morant'in grubunun Pacers ekibinin üyeleriyle karşı karşıya geldiğini ve Memphis yıldızının bulunduğu araçtan diğer gruba doğru lazer tutulduğunu açıkladılar.



Pacers'ın grubundan iki kişinin, bu lazerin bir silah aparatı olduğuna inandıkları ve "ciddi bir tehlike" içinde olduklarını hissettikleri belirtildi.



Pacers ekibinin olayı NBA'e bildirdiği ve ligin bu konuyu araştırdığı kaydedildi.



Lig sözcüsü Mike Bass, "Görüşmelere ve toplanan diğer kanıtlara dayanarak maç sonrasında çatışmacı bir hadisenin ortaya çıktığını doğrulasak da, herhangi bir kişinin başkalarını silahla tehdit ettiğini doğrulayamadık" ifadelerini kullandı.



29 Ocak'taki maçta, Morant ve Andrew Nembhard arasında geçen sözlü bir atışmanın ardından Grizzlies yıldızının bir arkadaşının saha dışına çıkarılmasıyla, Pacers ve Grizzlies'in birkaç üyesi arasında sözlü çatışmalar yaşanmıştı.



Grizzlies'in bir sözcüsü, ekibin "ligin soruşturmasına tamamen uyduğunu ve bulgularına bağlı kaldığını" söyledi.





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