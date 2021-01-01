Morant: "İlk iki yıl All-Star seçilememek, beni çok rahatsız etmişti"

Memphis Grizzlies yıldızı Ja Morant, bu sezona formda girişinin motivasyonun nereden geldiğinden bahsetti.



Bu sezon 30.4 sayı ortalamasına sahip olan Morant, Yahoo Sports'tan Chris Haynes ile konuştu ve sezona formda başlaması konusunda kendisini neyin motive ettiğini şöyle açıkladı:



"Sanırım sonunda All-Star olarak görülmem için 35 sayı ortalama (sezona başladığı ortalama) yakalamam gerekiyordu. Ancak, bu konuda pek konuşamam. Kendimi sürekli kanıtlamak zorunda olacağımı hissediyorum.



İlk iki yılımda All-Star olma pozisyonunda olmama rağmen, seçilememiştim. Bu da beni çok rahatsız etmişti. Bu yüzden buna odaklanmayı bıraktım ve yalnızca oyunuma odaklandım. Ben kazanan bir adamım ve ana hedefim de bu. Kazanmaya başlarsam, diğer her şey kendi kendine hallolur. Kontrol edebileceğim tek şey, sahadaki oyunum."



Küçük bir pazarda olmasına rağmen, Ja yakın gelecekte Memphis'ten ayrılmayı planlamadığını da sözlerine ekledi:



"Şu anda bulunduğum yere seçildiğim için mutluyum. Grizzlies organizasyonunu ve taraftarları çok seviyorum. Seçildiğim Draft'a geri dönseydim, tekrar 2. sıradan seçilmeyi umardım."



