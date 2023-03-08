Memphis Grizzlies süperstarı Ja Morant'ın 50 maçlık otomatik uzaklaştırma cezasıyla karşı karşıya kalabileceği iddia edildi.



Morant'in Instagram canlı yayınında silahını göstermesi olayının ciddi sonuçlar doğurabileceği söylendi.



Ekibi tarafından çoktan uzaklaştırma cezası almış olan 23 yaşındaki Grizzlies yıldızı ayrıca polis tarafından soruşturma altında olsa da, işlerin bununla sınırlı kalmayabileceği açıklandı.



Substack'ten Marc Stein, Toplu İş Sözleşmesi'nde (CBA), bir oyuncunun takım binalarına ateşli silah getirmesi durumunda otomatik olarak 50 maç için uzaklaştırma cezası alacağını belirte bir madde içerdiğini söyledi:



"CBA, takım tesislerinde (takım uçağında) bir ateşli silah varsa, bunun otomatik olarak 50 maçlık bir uzaklaştırma olduğunu söylüyor. Bu yüzden lig, Instagram videosundan önce silahın nerede olduğunu bulmaya çalışıyor."



Morant bu sezon maç başına 27.1 sayı, 6 ribaund ve 8.2 asist ortalamaları yakalıyor.





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