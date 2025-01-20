Memphis Grizzlies yıldızı Ja Morant'in, NBA ödülleri için şart koşulan 65 maç sınırının altında kaldığı ve bu sezon için artık ödül kazanamayacağı bildirildi.



Morant, sağ ayağındaki ağrıyla uğraşmaya devam ettiği için son olarak Cuma gecesi San Antonio Spurs'e karşı alınan 140-112'lik galibiyette forma giyememişti.



Grizzlies yıldızının 9 Ocak'ta Houston Rockets'a karşı alınan yenilgiden bu yana yaşadığı sakatlık, kendisini bir maçı daha kaçırmaya zorlamış ve bu durum normal sezon ilerledikçe müsaitliği konusunda endişelere yol açmıştı.



Son maç ile bu sezon kaçırdığı karşılaşma sayısını 18'e çıkaran Morant, NBA'de bir oyuncunun belirli katılım eşiklerini karşılamasını gerektiren ligin En Değerli Oyuncu veya All-NBA takımı gibi başarıları için gereken yeterli maç sayısının altında kalmış oldu.



Yokluğuna rağmen yıkılmayan Grizzlies, Morant'siz maçlarda 11-7'lik bir seri yakalamayı başardı.



Morant bu sezon Grizzlies için oynadığı 24 maçta ortalama 21.4 sayı, 7.5 asist ve 4.3 ribaunt kaydetti.



