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Morant: "Ben zengin çocuğu değilim, sorun yok"

Memphis Grizzlies'in çaylak yıldızı Ja Morant, şimdiye kadar Walt Disney World'deki otel odası ve yemekleriyle ilgili bir sorunu olmadığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Memphis Grizzlies'in çaylak yıldızı Ja Morant, şimdiye kadar Walt Disney World'deki otel odası ve yemekleriyle ilgili bir sorunu olmadığını söyledi.

Bazı oyuncular Disney World'deki yaşam koşullarından şikayet etmiş olsalar da, Morant "zengin çocuğu" olmadığını söyledi:

"Odam iyi. Yemekler iyi. Ben zengin çocuğu değilim, bu yüzden bu şartlarda nasıl yaşayacağımı biliyorum. İnsanlar şikayet ediyor ama ben iyiyim."

Morant'in yorumlarından bir gün önce, Los Angeles Lakers guardı Rajon Rondo, Orlando'da konforlu ve ferah gözüken bir odayı Motel 6 ile karşılaştırarak dalga geçmişti.

Morant, güçlü çaylak performansı sayesinde Grizzlies'i playoff resmine sokmuştu. Yılın Çaylağı ödülünün en büyük adayı, sezonda 17.6 sayı, 6.9 asist ve 3.5 ribaund ortalamalara sahip.

Grizzlies ile birlikte Oklahoma City Thunder, Philadelphia 76ers, Houston Rockets, Indiana Pacers, Dallas Mavericks, Brooklyn Nets ve Orlando Magic, Disney World'deki Grand Floridian otelde kalıyor.


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