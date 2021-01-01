Morant: "Ben ayrılma yanlısı biri değilim"

Memphis Grizzlies yıldızı Ja Morant, önümüzdeki yaz Memphis'te kalmak için kontratını uzatacağını doğruladı.



Ja, The Athletic'ten Joe Vardon'a 2021-22 sezonunun ardından çaylak kontratını uzatmak için uygun durumda olduğunda, Grizzlies'ten ayrılma niyeti olmadığını belirtti:



"Ben pek ayrılma yanlısı biri değilim. Burada olduğum sürece buradayım; odak noktam bu. Ne durumda olursa olsun, taraftarlarımızın önünde takım arkadaşlarımla maç kazanmaya ve onlara sevgi göstermeye devam edeceğim. Bunun için elimden gelen her şeyi yapacağım."



Morant, Grizzlies'in Batı Konferansı'nda mücadele etmek için gerekli oyunculara sahip olduğunu da sözlerine ekledi:



"Takımımızın hep yeteri kadar iyi olduğunu düşünmüşümdür. Parçaları bir araya getirmemiz gerekiyor ve bunun için asıl övgü, bize doğru parçaları sağlayan yönetim ve koçluk ekibimize gitmeli."



22 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon maç başına 19.1 sayı, 4.0 ribaund ve 7.4 asist ortalamaları tutturmuştu.



