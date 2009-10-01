Moon: "LeBron sanki Cavs'le evliydi ve onları aldatmıştı!"

Eski Cleveland Cavaliers oyuncusu Jamario Moon, LeBron James'in 2010 yazında Miami Heat için Cavs'i terk etme kararıyla "kalbinin kırıldığı" zamanı anlattı.



2009-10 sezonunda Moon, Cavs'de James'le takım arkadaşıydı. Bununla birlikte, memleketi Ohio'dan ayrılma kararıyla tamamen şaşkına dönmüştü.



Moon, "The Decision" programını izledikten sonraki ilk tepkisini şu şekilde hatırladı:



"Uzun bir cenaze töreni gibiydi. Herkes 'Buna inanamıyorum' gibiydi ve çok şaşırmıştı. Ama bence taraftarlar çok incinmişlerdi. Sanki LeBron onlarla evliydi ve onları aldatmış gibi davranmışlardı."



Heat ile iki şampiyonluk kazandıktan sonra LeBron, 2014 yılında Cleveland'a geri dönmüştü. Ancak Moon, Cavs tarafından 2011 yılında LA Clippers'a takas edildiği için, o dönemde Cavs'de yer almıyordu.



2016'da şampiyonluğu kazanan Cleveland ekibinin bir parçası olmamasına rağmen, Moon tüm şehir ve sadık hayran kitlesi için memnuniyetini şöyle paylaştı:



"O adamın geri dönüp o taraftarlar için bu şampiyonluğu kazanmasından ötürü çok mutluyum. Çünkü Cleveland'daki taraftarlar sadıktı. Bunu hak ediyorlar."



Moon, beş yıllık NBA görev süresi boyunca iyi bir yardımcı adamdı ve kariyer ortalamaları 6.3 sayı, 4.3 ribaund ve 1.0 asist şeklindeydi.



