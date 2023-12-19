Haber Tarihi: 19 Aralık 2023 15:45 - Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 15:45

Moody's Türkiye kredi notu açıklandı mı? (2023 Moody's)

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in açıklanması beklenen değerlendirmesinde, Türkiye'nin kredi notunu "B3" seviyesinde tutması, ancak görünümünü "durağan"dan "pozitif"e yükseltmesi öngörülüyor. Peki, Moody's Türkiye kredi notu ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Moody's Türkiye kredi notu açıklandı mı? (2023 Moody's)
Abone Ol
Foreks Haber'in düzenlediği ankete göre, katılımcı ekonomistlerin çoğunluğu Türkiye'nin görünümünün "pozitif" olarak revize edileceği görüşünde. Moody's'in son değerlendirmesi 12 Ağustos 2022'de yapılmış, Türkiye'nin kredi notu 'B2'den 'B3'e düşürülmüş ve görünüm "durağan" olarak revize edilmişti. 

Moody's Türkiye kredi notu ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye için 'Kredi Görüşü' raporu yayımladı.

Sadece abonelerle paylaşılan raporda "Kredi görüşümüz, olumlu bir senaryoda bile toparlanması zaman alacak kurumsal ve yönetişim gücündeki erozyona karşı ekonomik gücü ve ılımlı borcu yansıtmaktadır" ifadesi kullanıldı.

Moody's, geçen cuma günü Türkiye'nin kredi notuna ilişkin değerlendirme yapılmadığını duyurmuştu. Moody's, halihazırda Türkiye'nin kredi notunu "B3" ve not görünümünü "durağan" olarak değerlendiriyor.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Başakşehir'de hakemlere çiçek! RAMS Başakşehir Başakşehir'de hakemlere çiçek!
Yıldız Tilbe sağlık durumu nasıl? Yıldız Tilbe hasta mı? Gündem Yıldız Tilbe sağlık durumu nasıl? Yıldız Tilbe hasta mı?
İnci Taneleri dizisi ne zaman başlıyor, konusu nedir? İnci Taneleri kimin eseri? Gündem İnci Taneleri dizisi ne zaman başlıyor, konusu nedir? İnci Taneleri kimin eseri?
Beşiktaş'ta 5 isim geri döndü Beşiktaş Beşiktaş'ta 5 isim geri döndü
Benzine zam var mı bugün (bu akşam) 19 Aralık 2023 - Son dakika güncel benzin fiyatları Gündem Benzine zam var mı bugün (bu akşam) 19 Aralık 2023 - Son dakika güncel benzin fiyatları
RTÜK'ten spor programları için karar! Trendyol Süper Lig RTÜK'ten spor programları için karar!
Fenerbahçe kamp kadrosunu açıkladı Fenerbahçe Fenerbahçe kamp kadrosunu açıkladı
Sakaryaspor deplasmanda 3 puanı aldı Spor Toto 1. Lig Sakaryaspor deplasmanda 3 puanı aldı
İspanya'da gelecek aydan itibaren VAR kayıtları yayınlanacak La Liga İspanya'da gelecek aydan itibaren VAR kayıtları yayınlanacak
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Erman Toroğlu: "Fenerbahçe'ye tuzak gibi olay"
2
Süper Lig'den Nijerya Milli Takımı'na 6 isim
3
Sparta Prag'da Semih Kaya detayı!
4
Galatasaray'da kiralık hesap şaştı!
5
Fenerbahçe'den Dzeko açıklaması!
6
Txiki Begiristain: "Kopenhag, Galatasaray'dan iyi"
7
Galatasaray'dan Cihan Çanak sürprizi!

SON HABERLER

yukarı ok