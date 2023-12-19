Moody's Türkiye kredi notu açıklandı mı? (2023 Moody's)

Foreks Haber'in düzenlediği ankete göre, katılımcı ekonomistlerin çoğunluğu Türkiye'nin görünümünün "pozitif" olarak revize edileceği görüşünde. Moody's'in son değerlendirmesi 12 Ağustos 2022'de yapılmış, Türkiye'nin kredi notu 'B2'den 'B3'e düşürülmüş ve görünüm "durağan" olarak revize edilmişti.



Moody's Türkiye kredi notu ne zaman, saat kaçta açıklanacak?



Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye için 'Kredi Görüşü' raporu yayımladı.



Sadece abonelerle paylaşılan raporda "Kredi görüşümüz, olumlu bir senaryoda bile toparlanması zaman alacak kurumsal ve yönetişim gücündeki erozyona karşı ekonomik gücü ve ılımlı borcu yansıtmaktadır" ifadesi kullanıldı.



Moody's, geçen cuma günü Türkiye'nin kredi notuna ilişkin değerlendirme yapılmadığını duyurmuştu. Moody's, halihazırda Türkiye'nin kredi notunu "B3" ve not görünümünü "durağan" olarak değerlendiriyor.



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