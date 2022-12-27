Monza'nın gözü Valentin Rosier'de!

Süper Lig'de istenen sonuçları alamayan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlı takımda kadroya dahil olacak isimlerin yanı sıra ayrılacak futbolcular da merak konusu oldu.Beşiktaş'ın Fransız sağ beki Valentin Rosier'e talip çıktı. İtalyan basınından TuttoMercato'da yer alan habere göre; Rosier, Serie A ekibi Monza'ya transfer olabilir.Habere göre İtalyan ekibinin, başarılı oyuncuyu Ocak transfer döneminde kadrosuna katmak istediği kaydedildi.Rosier, Beşiktaş'a 4 milyon 800 bin Euro bedelle Sporting'den transfer olmuştu.Sözleşmesi 2025 yılına kadar sürecek olan başarılı oyuncu bu sezon 15 maça çıktı ve 1 gol, 3 asist yapma başarısı gösterdi.