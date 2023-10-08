İtalya Serie A 8. hafta karşılaşmasında Monza ile Salernitana karşı karşıya geldi. U-Power Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Monza 3-0'lık skorla kazandı.



Monza'ya galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Andrea Colpani, 18. dakikada Samuele Vignato ve 82. dakikada penaltıdan Matteo Pessina kaydetti.



Bu sonuçla birlikte Monza puanını 12 yaparak ligdeki üst üste ikinci galibiyetini aldı. Salernitana ise 3 puanda kalarak ligdeki galibiyet hasreti devam etti.



Monza, önümüzdeki maç haftasında zorlu Roma deplasmanına gidecek. Salernitana sahasında ligde bir diğer galibiyeti bulunmayan Cagliari'yi ağırlayacak.



