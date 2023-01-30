Monza'dan Valentin Rosier kararı!

İtalyan ekibi, siyah beyazlıların yıldızı için 3.5 milyon Euro'luk resmi teklif yapmıştı. Ancak Monza transferde geri adım atti.



Beşiktaş'ın Fransız sağ beki Valentin Rosier ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.



İtalya Ligi takımlarından Monza, 26 yaşındaki futbolcu için siyah beyazlılara 3.5 milyon Euro'luk teklif yapmıştı.



Ancak A Spor'un haberine göre, İtalyan temsilcisi transferde geri adım attı. Monza'nın bu kararı ise Rosier'in yüksek maaş talebi sonrası aldığı öğrenildi.



Rosier in Beşiktaş ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.









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