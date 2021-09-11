Monza'da sprint yarışını Bottas kazandı

Verstappen, sprint yarışını kazanan Bottas'ın ceza alması nedeniyle İtalya'da "pole" pozisyonunu elde etti.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Monza'da sprint yarışını Bottas kazandı
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11 Eylül 2021 18:11
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 14. ayağı İtalya Grand Prix'sine Red Bull takımından Max Verstappen, ilk sırada başlayacak.

F1 tarihinde ikinci kez düzenlenen sprint yarışı, İtalya'nın Monza kentiyle aynı adı taşıyan 5,7 kilometrelik pistte 18 tur üzerinden gerçekleştirildi.

İlk cepte başlayan Mercedes'in Fin sürücüsü Valtteri Bottas, 27 dakika 54.078 saniyelik derecesiyle sprint yarışında galip geldi.

Red Bull takımından Hollandalı Max Verstappen, liderin 2.325 saniye arkasında ikinciliği, McLaren'den Avustralyalı Daniel Ricciardo ise Bottas'ın 14.534 saniye gerisinde üçüncülüğü elde etti.

Sprint yarışını kazanan Bottas, aracının motorunda yapılan bir değişiklik nedeniyle ceza aldı ve "pole" pozisyonu hakkını kaybetti. Verstappen, Bottas'ın son sıradan başlama cezası almasıyla İtalya Grand Prix'sinde "pole" pozisyonunun sahibi oldu.

Yarışta ilk 3'e giren sürücüler, sırasıyla 3, 2 ve 1 puan kazandı.

Organizasyonu daha heyecanlı hale getirmek için bu yıl üç etapta uygulanmasına karar verilen sprint yarışında alınan dereceler, İtalya Grand Prix'sinin grid dizilişinde geçerli olacak.

İtalya Grand Prix'si 53 tur üzerinden koşulacak ve yarın TSİ 16.00'da başlayacak.


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